Власника маршрутки, у якої відпали двері, покарали чималим штрафом

Працівники Укртрансбезпеки стверджують, що на компанію, яка надає киянам послуги перевезення на маршруті №509, склали 6 актов про порушення. Більшість з них є критичними, однак маршрутки продовжують возити пасажирів.

Як зазначили представники державної служби, 8 жовтня посадовці перевірили перевізника, з мікроавтобусом якого стався вкрай неприємний інцидент. Двері однієї з маршруток відпали безпосередньо на зупинці.

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Оскільки у транспортному засобі перебували пасажири, а технічний стан автобуса взагалі не можна назвати справним, власника оштрафували на 17 тисяч гривень.

Зобов'язали усунути порушення



Двері дивом нікого не травмували / Фото Укртрансбезпеки

Посадовці дізналися про інцидент з маршруткою з соцмереж. Під час перевірки вони з'ясували, що поламався саме один з мікроавтобусів №509.

Працівники Укртрансбезпеки прийшли з перевіркою у компанію, яка володіє транспортним засобом, та з'ясували, що порушення є систематичними.

Чиновники побачили як недотримання водіями та господарями маршруток санітарних норм, так і те, що автобуси перебувають у жахливому технічному стані.



Щодо перевізника складено 6 актів про порушення, зокрема за неналежний технічний та санітарний стан автобусів. Крім того, він має сплатити 17 тисяч гривень штрафу та найближчим часом усунути виявлені порушення,

– підкреслили в Укртрансбезпеці.

Крім того, у профільній службі звернулися до пасажирів з проханням повідомляти чергового Укртрансбезпеки про надзвичайні події за участю маршрутників та іншого ліцензованого транспорту за телефонами: 095 866 07 09, 050 508 32 86.