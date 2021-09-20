Водій київської маршрутки дивиться YouTube під час руху: відео моменту

У Києві водій 201 маршрутки переглядає відео під час роботи. Він по черзі дивиться на дорогу і на телефон, який спеціально поклав за кермо.

У мережі виклали запис, на якому видно водія, який дивиться відео. Трапилось це зранку 20 вересня.

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Робить все одночасно

На записі видно, як водій кермує маршруткою і одночасно дивиться відео на YouTube. До того ж він спеціально поклав телефон за кермом, аби зручніше було дивитися.

У мережу запис оприлюднили пасажири. Ймовірно, їх обурив цей випадок і вони вирішили поширити відео, щоб чоловіка покарали. Люди пишуть, що водій "примудряється" робити дві справи одночасно.

Вони замислюються, чи надовго в такий спосіб зможе їздити чоловік. Адже через його необережність може статися ДТП.

Як водій дивився записи в ютюбі і їхав одночасно: відео

Курйоз у Харкові

2 вересня водій тролейбуса виконував кілька справ одночасно. Він розмовляв по телефону та курив під час руху. Цей момент зняли на відео небайдужі пасажири.

Тролейбус курсував за 35 маршрутом. На записі видно, що біля водія ще й сидить чоловік, з яким він теж розмовляє.