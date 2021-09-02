На відео видно, як пасажир навмисно натискає на підлогу ногою, щоб показати, яка там велика прогалина. Курйозне відео опублікували 2 вересня.

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Люди жартують

У повідомленні пишуть, що це додатковий "привілей" для пасажирів. Така функція доступна не для всіх. За неї треба додатково оплачувати. Також кажуть, що це ще одна "вентиляція".

Ось кілька коментарів від користувачів мережі:

"Терміново потрібна синя ізолента і подорожник";

"І підняти ціни за проїзд до 30 гривень";

"Автор відео тисне на "газ", щоб швидко доїхати до місця призначення";

"Це не ноги можна сполоснути, а пробігтись під час поїздки";

"Натисни сильніше, щоб передній пасажир "провалився" і не заважав дивитись у вікно";

"Якщо вступив у гі*но, то можна до колеса витерти";

"Нічого ви не розумієте, це – задум для панорамної підлоги".

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