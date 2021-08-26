Водій помер за кермом: під Києвом сталася жахлива ДТП, в якій постраждала дитина – жахливі фото

26 серпня 2021 , 15:33
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Київської області

Серйозна аварія сталася у селі Лютіж Київської області. Водій Ford раптово помер за кермом, через що машина вилетіла з дороги та врізалася у дерево.

Серйозні травми внаслідок ДТП отримав 7-річний син померлого, який перебував у автівці. Хлопчика госпіталізували до лікарні.

Дивіться також 14-річний підліток врізався в поліцейських на мопеді: нові деталі ДТП в Одесі

Причини смерті чоловіка встановлюють експерти.

Машина на швидкості влетіла у дерево


Машину викинуло з дороги / Фото поліції Київської області

  • Інцидент стався на дорозі Київ – Овруч близько 10:30.
  • За попередніми даними, 53-річному чоловіку стало зле та він помер за кермом. 
  • Некерована машина вилетіла з дороги, промчалася кілька метрів та врізалася у дерево.



Після вильоту з дороги машина проїхала ще кілька метрів / Фото поліції Київської області

На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою про природну смерть.

Автор: Олексій Чибісов