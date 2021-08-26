Водій помер за кермом: під Києвом сталася жахлива ДТП, в якій постраждала дитина – жахливі фото
26 серпня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:поліція Київської області
Серйозна аварія сталася у селі Лютіж Київської області. Водій Ford раптово помер за кермом, через що машина вилетіла з дороги та врізалася у дерево.
Серйозні травми внаслідок ДТП отримав 7-річний син померлого, який перебував у автівці. Хлопчика госпіталізували до лікарні.
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Причини смерті чоловіка встановлюють експерти.
Машина на швидкості влетіла у дерево
Машину викинуло з дороги / Фото поліції Київської області
- Інцидент стався на дорозі Київ – Овруч близько 10:30.
- За попередніми даними, 53-річному чоловіку стало зле та він помер за кермом.
- Некерована машина вилетіла з дороги, промчалася кілька метрів та врізалася у дерево.
Після вильоту з дороги машина проїхала ще кілька метрів / Фото поліції Київської області
На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці. За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою про природну смерть.