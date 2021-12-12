Водіям слід бути обачними: Київ огорнув густий туман
12 грудня 2021 , 13:12Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Рятувальники попередили водіїв про небезпеку. Столицю огорнув густий туман, через що у місті низка видимість на дорогах.
Видимість у Києві та області становить 200 – 500 метрів. Через це в ДСНС оголосили жовтий рівень небезпеки.
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Туман може спричинити порушення руху
Рятувальники попередили водіїв про можливі проблеми в руху транспорту через низьку видимість. Також в ДСНС закликали буди обережними та пильними на дорогах.
Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал
Саме тому рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час туману.
- розраховуйте швидкість руху так, щоб можна було різко зупинитися;
- зберігайте дистанцію з іншими авто;
- вмикайте ближнє світло, щоб зробити свій транспорт помітним для інших учасників дорожнього руху;
- якщо ваше авто обладнане протитуманними фарами – також вмикайте їх;
- рухайтеся по розмітках на дорозі;
- при повній відсутності видимості з'їдьте на узбіччя та ввімкніть аварійні вогні, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас помітити.
Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал
Також 24 канал хоче нагадати правила поведінки для пішоходів під час туману.
- не перебігайте дорогу. Якщо при нормальній видимості водій може швидко загальмувати, то при тумані може просто навіть не помітити вас;
- не ходіть по краю дороги, особливо вздовж руху транспорту;
- використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі чи сумці;
- якщо ви користуєтеся велосипедом, то за таких погодних умов краще пересуватись пішки.
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