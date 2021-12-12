Видимість у Києві та області становить 200 – 500 метрів. Через це в ДСНС оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Туман може спричинити порушення руху

Рятувальники попередили водіїв про можливі проблеми в руху транспорту через низьку видимість. Також в ДСНС закликали буди обережними та пильними на дорогах.



Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал

Саме тому рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час туману.

розраховуйте швидкість руху так, щоб можна було різко зупинитися;

зберігайте дистанцію з іншими авто;

вмикайте ближнє світло, щоб зробити свій транспорт помітним для інших учасників дорожнього руху;

якщо ваше авто обладнане протитуманними фарами – також вмикайте їх;

рухайтеся по розмітках на дорозі;

при повній відсутності видимості з'їдьте на узбіччя та ввімкніть аварійні вогні, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас помітити.



Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал

Також 24 канал хоче нагадати правила поведінки для пішоходів під час туману.

не перебігайте дорогу. Якщо при нормальній видимості водій може швидко загальмувати, то при тумані може просто навіть не помітити вас;

не ходіть по краю дороги, особливо вздовж руху транспорту;

використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі чи сумці;

якщо ви користуєтеся велосипедом, то за таких погодних умов краще пересуватись пішки.

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