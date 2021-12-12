Видимість у Києві та області становить 200 – 500 метрів. Через це в ДСНС оголосили жовтий рівень небезпеки.

Зверніть увагу Туман, ожеледиця та сніг: в Україну знову суне негода

Туман може спричинити порушення руху

Рятувальники попередили водіїв про можливі проблеми в руху транспорту через низьку видимість. Також в ДСНС закликали буди обережними та пильними на дорогах.

Туман у Києві
Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал

Саме тому рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час туману.

  • розраховуйте швидкість руху так, щоб можна було різко зупинитися;
  • зберігайте дистанцію з іншими авто;
  • вмикайте ближнє світло, щоб зробити свій транспорт помітним для інших учасників дорожнього руху;
  • якщо ваше авто обладнане протитуманними фарами – також вмикайте їх;
  • рухайтеся по розмітках на дорозі;
  • при повній відсутності видимості з'їдьте на узбіччя та ввімкніть аварійні вогні, щоб інші учасники дорожнього руху могли вас помітити.

Туман у Києві
Туман у Києві / Фото Ірини Вихрущ / 24 канал

Також 24 канал хоче нагадати правила поведінки для пішоходів під час туману.

  • не перебігайте дорогу. Якщо при нормальній видимості водій може швидко загальмувати, то при тумані може просто навіть не помітити вас;
  • не ходіть по краю дороги, особливо вздовж руху транспорту;
  • використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі чи сумці;
  • якщо ви користуєтеся велосипедом, то за таких погодних умов краще пересуватись пішки.

До теми пропонуємо сюжет про "перевзування" автомобілів: дивіться відео