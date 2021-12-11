Погодні умови почнуть ускладнюватися вже з вечора 11 грудня. Українців закликають бути обережними.

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Погіршення погоди 11 грудня

За інформацією синоптиків, до кінця дня погода у регіонах буде такою:

  • у південних, центральних та північних областях очікують сильні пориви вітру: до 15 – 20 метрів за секунду,
  • у західних областях утримається туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів,
  • на дорогах буде ожеледиця.

Ситуація з погодою 12 грудня

Негода продовжить панувати й наступного дня:

  • у західних областях вночі та вранці прогнозують туман, видимість: 200 – 500 метрів,
  • на дорогах й надалі буде слизько,
  • вдень падатиме значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями – сильний мокрий сніг.

У зв'язку з цих оголосили I рівень небезпечності – жовтий.


Українців попереджають про погіршення погоди / Карта Укргідрометцентру

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