Погодні умови почнуть ускладнюватися вже з вечора 11 грудня. Українців закликають бути обережними.

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Погіршення погоди 11 грудня

За інформацією синоптиків, до кінця дня погода у регіонах буде такою:

у південних, центральних та північних областях очікують сильні пориви вітру: до 15 – 20 метрів за секунду,

у західних областях утримається туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів,

на дорогах буде ожеледиця.

Ситуація з погодою 12 грудня

Негода продовжить панувати й наступного дня:

у західних областях вночі та вранці прогнозують туман, видимість: 200 – 500 метрів,

на дорогах й надалі буде слизько,

вдень падатиме значний мокрий сніг, на Прикарпатті місцями – сильний мокрий сніг.

У зв'язку з цих оголосили I рівень небезпечності – жовтий.

Зверніть увагу! Попри опади, погода 12 грудня буде доволі теплою. Температура повітря коливатиметься від +2 до +13 градусів – все залежатиме від регіону. Найпрохолодніше буде у західних областях – +2…+4 градусів, найтепліше у південних – +6…+0 градусів, у Криму – до +13 градусів.



Українців попереджають про погіршення погоди / Карта Укргідрометцентру

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