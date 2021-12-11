Синоптики прогнозують в Україні теплу погоду вдень 12 грудня. Мороз можливий тільки вночі – на Заході та Сході.

Читайте також На Буковині шкільний автобус застряг посеред траси: діти йшли додому пішки

Погода в регіонах: чого очікувати

Погода розділить країну на дві частини – в одній падатимуть дощі та мокрий сніг, в іншій буде сухо та сонячно. Парасольки знадобляться жителям західних, північних, а також частини центральних і південних регіонів.

Температура повітря коливатиметься від +1 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на Заході – +2...+4 градуси, найтепліше на Півдні – +6...+10 градусів, у Криму стовпчики термометрів місцями сягатимуть +13 градусів.

Окрім цього, синоптики попереджають жителів західних областей про густий туман вранці, видимість становитиме 200 – 500 метрів.

У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.

Погода в містах України 12 грудня

Ужгород – +3...+5

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +5...+7

Вінниця – +6...+8

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +6...+8

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +5...+7

Суми – +2...+4

Полтава – +5...+7

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +6...+8



Погода в Україні 12 грудня / Карта Укргідрометцентру

До речі, як врятуватися, якщо ви загубились в горах: дивіться відео