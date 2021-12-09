Такою інформацією 9 грудня поділилася Альона Бурлака, мешканка села Подвірне. Вона пояснила, що автобус зламався прямісінько посеред дороги.

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Діти були змушені повертатися додому пішки

Жінка пояснила, що автобус занесло на одному з поворотів. Це сталося через погані погодні умови. Скільки всередині було дітей – невідомо. Очевидно, що швидко полагодити транспорт не вдалося, тому школярам довелося повертатися додому пішки. Бурлака уточнила, що відстань від місця, де застряг автобус, до села, в якому живуть діти, сягала близько 2 кілометрів.

Схожий інцидент трапився на Буковині у лютому 2021 року. Шкільний автобус з 10 учнями застряг тоді у Вижницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце, відбуксирувати його.

Напередодні Буковину замело снігом

Зазначимо, що кількома днями раніше, 4 грудня, гірські села на Буковині засипало снігом. Там вдарили морози аж до -20 градусів. Про це свідчать фото, оприлюднені головою Селятинської громади Валерієм Полянчуком. На цих кадрах видно мальовничі засніжені краєвиди, а також термометр.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 9 грудня температура повітря у Чернівецькій області коливатиметься від -1 до -3 градусів. Вночі прогнозують дощ. Натомість вдень істотних опадів не буде.