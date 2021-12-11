Погодные условия начнут усложняться с вечера 11 декабря. Украинцев призывают быть осторожными.

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Ухудшение погоды 11 декабря

По информации синоптиков, до конца дня погода в регионах будет такой:

  • в южных, центральных и северных областях ожидают сильные порывы ветра: до 15 – 20 метров в секунду,
  • в западных областях удержится туман, видимость составит 200 – 500 метров,
  • на дорогах будет гололед.

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Ненастье продолжит властвовать и на следующий день:

  • в западных областях ночью и утром прогнозируют туман, видимость: 200 – 500 метров,
  • на дорогах и дальше будет скользко,
  • днем будет идти значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами – сильный мокрый снег.

В этой связи объявили I уровень опасности – желтый.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра

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