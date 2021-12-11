Погодные условия начнут усложняться с вечера 11 декабря. Украинцев призывают быть осторожными.
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Ухудшение погоды 11 декабря
По информации синоптиков, до конца дня погода в регионах будет такой:
- в южных, центральных и северных областях ожидают сильные порывы ветра: до 15 – 20 метров в секунду,
- в западных областях удержится туман, видимость составит 200 – 500 метров,
- на дорогах будет гололед.
Ситуация с погодой 12 декабря
Ненастье продолжит властвовать и на следующий день:
- в западных областях ночью и утром прогнозируют туман, видимость: 200 – 500 метров,
- на дорогах и дальше будет скользко,
- днем будет идти значительный мокрый снег, на Прикарпатье местами – сильный мокрый снег.
В этой связи объявили I уровень опасности – желтый.
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды / Карта Укргидрометцентра
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