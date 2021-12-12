Видимость в Киеве и области составляет 200 – 500 метров. Из-за этого в ГСЧС объявили желтый уровень опасности.
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Туман может вызвать нарушение движения
Спасатели предупредили водителей о возможных проблемах в движении транспорта из-за низкой видимости. Также в ГСЧС призвали быть осторожными и бдительными на дорогах.
Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал
Именно поэтому спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время тумана.
- рассчитывайте скорость движения так, чтобы можно было резко остановиться;
- сохраняйте дистанцию с другими авто;
- включите ближний свет, чтобы сделать свой транспорт заметным для других участников дорожного движения;
- если ваше авто оборудовано противотуманными фарами – также включайте их;
- двигайтесь по разметкам на дороге;
- при полном отсутствии видимости съедьте на обочину и включите аварийные огни, чтобы другие участники дорожного движения могли Вас заметить.
Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал
Также 24 канал хочет напомнить правила поведения для пешеходов во время тумана.
- не перебегайте дорогу. Если при нормальной видимости водитель может быстро затормозить, то при тумане может просто даже не заметить вас;
- не ходите по краю дороги, особенно вдоль движения транспорта;
- используйте светоотражающие элементы на одежде или сумке;
- если вы пользуетесь велосипедом, то при таких погодных условиях лучше передвигаться пешком.
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