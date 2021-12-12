Видимость в Киеве и области составляет 200 – 500 метров. Из-за этого в ГСЧС объявили желтый уровень опасности.

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Туман может вызвать нарушение движения

Спасатели предупредили водителей о возможных проблемах в движении транспорта из-за низкой видимости. Также в ГСЧС призвали быть осторожными и бдительными на дорогах.



Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал

Именно поэтому спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время тумана.

рассчитывайте скорость движения так, чтобы можно было резко остановиться;

сохраняйте дистанцию с другими авто;

включите ближний свет, чтобы сделать свой транспорт заметным для других участников дорожного движения;

если ваше авто оборудовано противотуманными фарами – также включайте их;

двигайтесь по разметкам на дороге;

при полном отсутствии видимости съедьте на обочину и включите аварийные огни, чтобы другие участники дорожного движения могли Вас заметить.



Туман в Киеве / Фото Ирины Выхрущ / 24 канал

Также 24 канал хочет напомнить правила поведения для пешеходов во время тумана.

не перебегайте дорогу. Если при нормальной видимости водитель может быстро затормозить, то при тумане может просто даже не заметить вас;

не ходите по краю дороги, особенно вдоль движения транспорта;

используйте светоотражающие элементы на одежде или сумке;

если вы пользуетесь велосипедом, то при таких погодных условиях лучше передвигаться пешком.

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