Водію, який у Києві побив перехожого, повідомили про підозру: його пов'язують з чиновником

У Києві водію позашляховика, який побив перехожого за зауваження, повідомили про підозру. Зловмисника пов'язують із чиновником Міністерства освіти.

Про підозру чоловікові повідомили 15 січня за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва.

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Водію, який побив перехожого, повідомили про підозру

Повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень,

– заявили у прокуратурі.

Наразі до Дніпровського районного суду Києва скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Інцидент трапився 14 січня поблизу одного із житлових будинків на вулиці Аболмасова у Києві.

Чоловік агресивно відреагував на зауваження місцевого жителя щодо неправильного паркування. Він накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.

Потерпілий внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні.

На місце інциденту прибули поліцейські. Однак вони навіть не намагалися затримати зловмисника.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний може бути 24-річним Владиславом Стеценком, який нібито є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка.

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Уривок з допису Київської міської прокуратури:

У суботу, 15 січня 2021 року, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.

Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.