О подозрении мужчине сообщили 15 января при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры Киева.

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Избившему прохожего водителю сообщили о подозрении

Сообщено о подозрении мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжкие телесные повреждения,

– заявили в прокуратуре.

Сейчас в Днепровский районный суд Киева направили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчина избил прохожего за замечание: что известно

Инцидент произошел 14 января вблизи одного из жилых домов на улице Аболмасова в Киеве.

Мужчина агрессивно отреагировал на замечание местного жителя относительно неправильной парковки. Он набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

Пострадавший в результате избиения получил открытую черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в больнице.

На место инцидента прибыли полицейские. Однако они даже не пытались задержать злоумышленника.

По информации СМИ, подозреваемый может быть 24-летним Владиславом Стеценко, который якобы является сыном председателя комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Вадима Стеценко.

"Работа полиции на месте избиения мужчины в Киеве: смотрите видео

Отрывок из сообщения Киевской городской прокуратуры:

В субботу, 15 января 2021 года, по процессуальному руководству Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжкие телесныхе повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Сейчас в Днепровский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.