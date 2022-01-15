Про підозру чоловікові повідомили 15 січня за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва.
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Водію, який побив перехожого, повідомили про підозру
Повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень,
– заявили у прокуратурі.
Наразі до Дніпровського районного суду Києва скерували клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Чоловік побив перехожого за зауваження: що відомо
- Інцидент трапився 14 січня поблизу одного із житлових будинків на вулиці Аболмасова у Києві.
- Чоловік агресивно відреагував на зауваження місцевого жителя щодо неправильного паркування. Він накинувся на нього з кулаками та завдав тяжких тілесних ушкоджень.
- Потерпілий внаслідок побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні.
- На місце інциденту прибули поліцейські. Однак вони навіть не намагалися затримати зловмисника.
- За інформацією ЗМІ, підозрюваний може бути 24-річним Владиславом Стеценком, який нібито є сином голови комітету з фізичного виховання та спорту МОН Вадима Стеценка.
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Уривок з допису Київської міської прокуратури:
У суботу, 15 січня 2021 року, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чоловіку, який під час конфлікту заподіяв киянину тяжких тілесних ушкоджень.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 121 КК України.
Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.