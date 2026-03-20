"Ніч у наручниках": ветеран, який заявив про побиття у ТЦК, є політв'язнем з Криму, – ЗМІ

Колишній політв'язень Володимир Балух повідомив, що його нібито побили у Шевченківському районному ТЦК у Києві. У самому центрі ці звинувачення заперечують і стверджують, що лише перевірили документи та направили його на військово-лікарську комісію.

Зі свого боку Балух розповів, що внаслідок нападу отримав забої грудної клітки та плеча. Про побиття політв'язень розповів детальніше в коментарі для Суспільного Криму.

До теми Не встиг з відстрочкою: політв'язня з Одеси мобілізували після 2 років у білоруській колонії

Які подробиці інциденту?

За словами політв'язня, його 19 березня викликали до Печерського райвідділку поліції через заяву прокурора у справі Червінського. Йшлося нібито про звинувачення в образах.

Після надання пояснень, як стверджує Балух, його силоміць посадили в мікроавтобус люди у військовій формі без представлення документів і відвезли до ТЦК, заявивши, що він перебуває у розшуку.

На виході, буквально в двох метрах, стояв бусик — мене заштовхали в нього і відвезли в ТЦК, сказавши, що я нібито в розшуку. Всі були у військовій формі, але ні прізвищ ніхто не називав, ніхто не показав документів,

– поділився розповіддю Балух.

У Київському ТЦК підтвердили, що чоловіка дійсно доставили до Шевченківського відділення та направили на ВЛК, однак заперечили будь-яке застосування сили чи незаконні дії.

Там також зазначили, що в реєстрах не було даних про його перебування в полоні чи підстав для відстрочки, тому він підлягав мобілізації.

За їхніми словами, Балух не сприяв проходженню комісії, що затягнуло процес, а згодом її проходження призупинили. У відомстві додали, що під час оновлення даних з'ясувалося: Балух має інвалідність другої групи, але з невідомих причин не оформив відстрочку офіційно.

Водночас на інцидент звернули увагу правоохоронні органи, Балух зазначив, що поліціянти взяли в нього свідчення. Поліція Києва наразі перевіряє факт побиття політв'язня в ТЦК. Там додали, що до медзакладу вже направили слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин ситуації.

Довідково! Володимир Балух – це кричанин, який свого часу вивісив на будинку український прапор і встановив табличку з назвою "Вулиця Героїв Небесної Сотні". У грудні 2016 року його затримали російські силовики, а під час обшуку на горищі нібито виявили боєприпаси та вибухівку. Після цього так званий "суд" у Криму призначив йому майже 5 років ув'язнення. У вересні 2019 року він повернувся в Україну в межах обміну полоненими за формулою "35 на 35".

Про побиття політв'язня поінформував нардеп Володимир Ар'єв. За його інформацією, Балуха "били по голові в приміщенні ТЦК. Потім всю ніч тримали в наручниках. Коли він попросив відібраний телефон, отримав побої".

Що відомо про подібні випадки?