20 квітня, 04:29
Ворог атакує Київщину дронами: є постраждалий у Броварському районі
Росіяни знову запустили по Київській області ударні БпЛА. Внаслідок атаки відомо про щонайменше одного постраждалого. Пошкоджено два приватні будинки.
Про це повідомив Микола Калашник, очільник Київська ОВА. "Під прицілом – мирні люди, наші домівки, наше звичне життя", – зазначив він.
За словами Калашника, у Броварському районі постраждав чоловік 1974 року народження. Його уже госпіталізували до місцевої лікарні, медики надають всю необхідну медичну допомогу.
"Атака триває. Прошу кожного: не нехтуйте безпекою, перебувайте у безпечних місцях. Бережіть себе і тих, хто поруч", – написав посадовець у своєму телеграм-каналі.