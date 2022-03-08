Ворог втомлений і деморалізований, а ми – ні, – очільник Київської ОВА
Джерело:Київська ОВА
Частина населених пунктів Київської області перебуває під контролем окупантів. Ситуація у містах – близька до критичної. Проте голова ОВА запевнив, що регіон здаватись не збирається.
Про це Олексій Кулеба розповів у зверненні. Він запевнив: люди не збираються відступати від захисту рідної землі.
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Відчуваємо, що ворог втомлений, – Кулеба
Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований, а ми – ні. Ми витримаємо та продовжимо давати відсіч,
– наголосив голова ОВА.
Кулеба наголосив, що кияни і жителі області – на своїй землі, вдома, отож боятись мають саме загарбники.
Головне питання – гуманітарна допомога
Очільник ОВА підтвердив, що головним питанням залишається гуманітарна допомога. Найбільше вона потрібна Бучі, Гостомелі, Ірпені, Макарові, Бородянці, Ворзелю. Адже мешканці цих населених пунктів вимушено перебувають в укриттях вже багато днів – без можливості піти по воду та їжу. Окупанти не дають гуманітарних коридорів.
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