Про це Олексій Кулеба розповів у зверненні. Він запевнив: люди не збираються відступати від захисту рідної землі.

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Відчуваємо, що ворог втомлений, – Кулеба

Ми відчуваємо, що ворог втомлений та деморалізований, а ми – ні. Ми витримаємо та продовжимо давати відсіч,

– наголосив голова ОВА.

Кулеба наголосив, що кияни і жителі області – на своїй землі, вдома, отож боятись мають саме загарбники.

Головне питання – гуманітарна допомога

Очільник ОВА підтвердив, що головним питанням залишається гуманітарна допомога. Найбільше вона потрібна Бучі, Гостомелі, Ірпені, Макарові, Бородянці, Ворзелю. Адже мешканці цих населених пунктів вимушено перебувають в укриттях вже багато днів – без можливості піти по воду та їжу. Окупанти не дають гуманітарних коридорів.

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