На Воскресенці у Києві на дорозі через комунальну аварію утворився величезний провал

Внаслідок прориву труб водопостачання на перехресті бульвару Перова та проспекту Алішера Навої стався провал проїзної частини. Під землею опинилися тонни асфальту.

Як зазначили у патрульній поліції Києва, інцидент стався ввечері 29 жовтня на досить жвавій ділянці дороги. Масштабна аварія унеможливила проїзд від бульвару Перова в напрямку Райдужної вулиці.

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На місці події працюють комунальники Київводоканалу та Київавтодору.

Прорив труби спричинив серйозний затор

Дорожнє покриття провалилося на двох смугах дороги з 6. Аварія спричинила чималий затор в усіх напрямках.

У Київавтодорі кажуть, що провал стався через прорив інженерних мереж Київводоканалу.

Наразі працівники комунальних підприємств намагаються локалізувати аварію та замінити ділянки ушкоджених труб.

Скільки часу робочі витратять на відновлення мережі та будівництво дорожнього полотна на пошкодженій ділянці, наразі невідомо.

У соцмережах жителі Києва вказують на те, що подібних аварій стається дедалі більше.

Дивіться відео з місця масштабної комунальної аварії у Києві: