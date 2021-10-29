На Воскресенці у Києві на дорозі через комунальну аварію утворився величезний провал

29 жовтня 2021 , 21:00

Джерело:

патрульна поліція Києва

Внаслідок прориву труб водопостачання на перехресті бульвару Перова та проспекту Алішера Навої стався провал проїзної частини. Під землею опинилися тонни асфальту.

Як зазначили у патрульній поліції Києва, інцидент стався ввечері 29 жовтня на досить жвавій ділянці дороги. Масштабна аварія унеможливила проїзд від бульвару Перова в напрямку Райдужної вулиці.

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На місці події працюють комунальники Київводоканалу та Київавтодору.

Прорив труби спричинив серйозний затор

  • Дорожнє покриття провалилося на двох смугах дороги з 6. Аварія спричинила чималий затор в усіх напрямках.
  • У Київавтодорі кажуть, що провал стався через прорив інженерних мереж Київводоканалу.
  • Наразі працівники комунальних підприємств намагаються локалізувати аварію та замінити ділянки ушкоджених труб.

Скільки часу робочі витратять на відновлення мережі та будівництво дорожнього полотна на пошкодженій ділянці, наразі невідомо.

У соцмережах жителі Києва вказують на те, що подібних аварій стається дедалі більше. 

 

Дивіться відео з місця масштабної комунальної аварії у Києві:

 

Автор: Олексій Чибісов