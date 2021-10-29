Як зазначили у патрульній поліції Києва, інцидент стався ввечері 29 жовтня на досить жвавій ділянці дороги. Масштабна аварія унеможливила проїзд від бульвару Перова в напрямку Райдужної вулиці.
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На місці події працюють комунальники Київводоканалу та Київавтодору.
Прорив труби спричинив серйозний затор
- Дорожнє покриття провалилося на двох смугах дороги з 6. Аварія спричинила чималий затор в усіх напрямках.
- У Київавтодорі кажуть, що провал стався через прорив інженерних мереж Київводоканалу.
- Наразі працівники комунальних підприємств намагаються локалізувати аварію та замінити ділянки ушкоджених труб.
Скільки часу робочі витратять на відновлення мережі та будівництво дорожнього полотна на пошкодженій ділянці, наразі невідомо.
У соцмережах жителі Києва вказують на те, що подібних аварій стається дедалі більше.
Дивіться відео з місця масштабної комунальної аварії у Києві: