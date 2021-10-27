Представники КП нагадали всім, що згідно з Законом України "Про рекламу", будь-яка поява рекламних конструкцій на стовпах освітлення є незаконною. Через це у Київрекламі відреагували на плафони з вказівкою дороги до магазину Rozetka.

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Запис ролика своєї роботи працівники підприємства виклали у досить незвичному, однак притаманному собі стилі.

Грають за правилами закону

Демонтували рекламні конструкції комунальники з кількох стовпів біля станції метро "Лісова".

Плафони з надписом Rozetka та адресами точки видачі товару були встановлені на кількох опорах освітлення.

У підводці до ролика в Київрекламі зазначили, що світ захопила "Гра в кальмара", а опори – незаконна реклама.

Тому комунальники вирішили пограти за правилами закону та прибрати все зайве.

Крім того, представники компанії звернулися до всіх з проханням не замовляти незаконну рекламу.

Дивіться відео, як комунальники прибирають незаконну рекламу Rozetka на "Лісовій" у Києві: