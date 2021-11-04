На вулиці Джона Маккейна у Києві встановили інноваційне "розумне" освітлення

На вулиці Джона Макейна у Печерському районі столиці з'явилася нова енергоефективна система освітлення. Її встановили як данину пам'яті американському сенатору, який глибоко переймався проблемами України.

Проєкт реалізовували американсько-українська компанія ITW Systems та словацька SEAK Energetics. Він матиме продовження і в інших містах України.

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Вулиця засяє по-новому

На модернізацію системи освітлення пішло понад 3,5 кілометра кабелю.

Також було встановлено 80 нових стійок під ліхтарі та 102 нових світлодіодних світильники.

На презентації заступник голови КМДА Олександр Густєлєв наголосив, що за останні чотири роки сучасні освітлювальні системи у Києві з'явилися на 371 об’єкті. Це і дитячі садки, і парки, і сквери, і прибудинкові території та магістралі.



Систему розробили українсько-американська та словацька компанії / Фото Укрінформу

Ліхтарі вмикатимуть зі смартфонів

Особливістю нової системи освітлення на вулиці Джона Маккейна є її смарт-система управління. Наприклад, робота ліхтарів регулюватиметься чітко встановленим графіком – у ньому враховуватиметься захід та схід сонця.

Крім того, кожним світильником можна буде керувати окремо за допомогою пульта або додатку. Так само диспетчери зможуть змінювати яскравість світла, контролювати споживання енергії й навіть оперативно реагувати на поломки.