На вулиці Джона Маккейна у Києві встановили інноваційне "розумне" освітлення

4 листопада 2021 , 21:51
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Джерело:

Укрінформ

На вулиці Джона Макейна у Печерському районі столиці з'явилася нова енергоефективна система освітлення. Її встановили як данину пам'яті американському сенатору, який глибоко переймався проблемами України.

Проєкт реалізовували американсько-українська компанія ITW Systems та словацька SEAK Energetics. Він матиме продовження і в інших містах України.

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Вулиця засяє по-новому

  • На модернізацію системи освітлення пішло понад 3,5 кілометра кабелю.
  • Також було встановлено 80 нових стійок під ліхтарі та 102 нових світлодіодних світильники.

На презентації заступник голови КМДА Олександр Густєлєв наголосив, що за останні чотири роки сучасні освітлювальні системи у Києві з'явилися на 371 об’єкті. Це і дитячі садки, і парки, і сквери, і прибудинкові території та магістралі.


Систему розробили українсько-американська та словацька компанії / Фото Укрінформу

Ліхтарі вмикатимуть зі смартфонів

Особливістю нової системи освітлення на вулиці Джона Маккейна є її смарт-система управління. Наприклад, робота ліхтарів регулюватиметься чітко встановленим графіком – у ньому враховуватиметься захід та схід сонця.

Крім того, кожним світильником можна буде керувати окремо за допомогою пульта або додатку. Так само диспетчери зможуть змінювати яскравість світла, контролювати споживання енергії й навіть оперативно реагувати на поломки.

Автор: Вікторія Довгань