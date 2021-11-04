На вулиці Джона Маккейна у Києві встановили інноваційне "розумне" освітлення
Джерело:Укрінформ
На вулиці Джона Макейна у Печерському районі столиці з'явилася нова енергоефективна система освітлення. Її встановили як данину пам'яті американському сенатору, який глибоко переймався проблемами України.
Проєкт реалізовували американсько-українська компанія ITW Systems та словацька SEAK Energetics. Він матиме продовження і в інших містах України.
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Вулиця засяє по-новому
- На модернізацію системи освітлення пішло понад 3,5 кілометра кабелю.
- Також було встановлено 80 нових стійок під ліхтарі та 102 нових світлодіодних світильники.
На презентації заступник голови КМДА Олександр Густєлєв наголосив, що за останні чотири роки сучасні освітлювальні системи у Києві з'явилися на 371 об’єкті. Це і дитячі садки, і парки, і сквери, і прибудинкові території та магістралі.
Систему розробили українсько-американська та словацька компанії / Фото Укрінформу
Ліхтарі вмикатимуть зі смартфонів
Особливістю нової системи освітлення на вулиці Джона Маккейна є її смарт-система управління. Наприклад, робота ліхтарів регулюватиметься чітко встановленим графіком – у ньому враховуватиметься захід та схід сонця.
Крім того, кожним світильником можна буде керувати окремо за допомогою пульта або додатку. Так само диспетчери зможуть змінювати яскравість світла, контролювати споживання енергії й навіть оперативно реагувати на поломки.