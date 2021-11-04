Проект реализовывали американо-украинская компания ITW Systems и словацкая SEAK Energetics. Он будет иметь продолжение и в других городах Украины.
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Улица засияет по-новому
- На модернизацию системы освещения ушло более 3,5 километра кабеля.
- Также было установлено 80 новых стоек под фонари и 102 новых светодиодных светильника.
На презентации заместитель председателя КГГА Александр Густелев отметил, что за последние четыре года современные осветительные системы в Киеве появились на 371 объекте. Это и детские сады, и парки, и скверы, и придомовые территории и магистрали.
Систему разработали украинско-американская и словацкая компании / Фото Укринформ
Фонари будут включать со смартфонов
Особенностью новой системы освещения на улице Джона Маккейна является ее смарт-система управления. Например, работа фонарей будет регулироваться четко установленным графиком – в нем будет учитываться закат и восход солнца.
Кроме того, каждым светильником можно будет управлять отдельно с помощью пульта или приложения. Так же диспетчеры смогут менять яркость света, контролировать потребление энергии и даже оперативно реагировать на поломки.