На вулицю вже можна: у Києві нормалізувався стан повітря

Стан повітря у Києві близько 12 години ранку вже нормалізувався. Місцева влада скасувала свої попередні рекомендації.

Датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався. Про це повідомив керівник управління екології КМДА Олександр Возний.

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Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються,

– наголосив Возний.

Тобто тепер вже не обов'язково тримати вікна зачиненими та залишатися вдома.



Повітря у Києві в нормі / Карта Олександра Возного

Зауважимо, о 8 годині ранку, за даними IQ Air, концентрація смогу в повітрі була перевищена у понад 32 рази. Повітря в українській столиці стало найбруднішим у світі.

Місцева влада заперечила побоювання населення про те, що в зоні Чорнобильської атомної станції виникла пожежа й пояснила, що забруднення спровокували погодні умови та вітер.

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