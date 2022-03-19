Датчики моніторингу показали, що стан повітря у Києві нормалізувався. Про це повідомив керівник управління екології КМДА Олександр Возний.
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Небезпека минула, тому попередні рекомендації скасовуються,
– наголосив Возний.
Тобто тепер вже не обов'язково тримати вікна зачиненими та залишатися вдома.
Повітря у Києві в нормі / Карта Олександра Возного
Зауважимо, о 8 годині ранку, за даними IQ Air, концентрація смогу в повітрі була перевищена у понад 32 рази. Повітря в українській столиці стало найбруднішим у світі.
Місцева влада заперечила побоювання населення про те, що в зоні Чорнобильської атомної станції виникла пожежа й пояснила, що забруднення спровокували погодні умови та вітер.
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