Станом на 8 годину ранку концентрація забруднювачів у 32,9 раза перевищує норму, рекомендовану ВООЗ. Індекс якості повітря суттєво впав на території практично всіх районів міста.

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Зараз повітря у столиці України є найбруднішим в усьому світі.

З чим це пов'язано

У КМДА повідомили, що в Києві спостерігається незначне задимлення. Це пов'язано зі зміною погодних умов, зокрема – напрямком вітру.

Якість повітря нібито перебуває у межах норми. Однак киян просять не відкривати вікна та не виходити з дому без необхідності.

До теми дивіться відео про забруднене повітря у Києві у 2020 році: