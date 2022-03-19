По состоянию на 8 часов утра концентрация загрязнителей в 32,9 раза превышает норму, рекомендованную ВОЗ. Индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.

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Сейчас воздух в столице Украины самый грязный во всем мире.

С чем это связано

В КГГА сообщили, что в Киеве наблюдается незначительное задымление. Это связано с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

Качество воздуха якобы находится в пределах нормы. Однако киевлян просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.