Є**в у рот всю міграційну службу: київський підприємець розповів про ставлення до влади України

Уродженець іншої країни з українським паспортом продемонстрував жахливу неповагу до суспільства та державних органів влади України. Інцидент стався 16 вересня на Теремках у Києві.

Жителі Києва побачили, як іноземці облаштували склад у вантажівці на приватній території. На всі зауваження чоловіки реагували досить агресивно. Особливо виділявся один з порушників, який, як виявилося, має український паспорт.

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За словами жителів Теремків, "підприємці" не мають жодних дозволів на торгівлю.

Поліцейські не реагують на скарги

Як зазначили очевидці, "бізнесмени" настільки знахабніли, що поставили свою вантажівку на приватну територію. Прибирати "пересувний склад" вони відмовилися.

Обурені цим дійством люди зверталися до дільничого та до місцевого райвідділу, однак поліцейські на порушення жодним чином не відреагували.

Через це активісти прийшли до "підприємців", аби змусити їх хоча б прибрати вантажівку. Втім, ті влаштували чималий скандал.

Один з чоловіків почав нецензурно лаятися відносно Державної міграційної служби, яка надала іноземцям дозвіл на проживання та паспорти.



Є*ав я всю міграційну службу! Всю! Своїм х*єм клав на всю міграційну службу!

– прокричав один з порушників.

Дивіться відео зі стихійним торговцем на Теремках у Києві (обережно, багато нецензурних слів 18+):

Вже за кілька годин після цього інциденту у мережі з'явилося відео з вибаченнями чоловіка. Він зазначив, що є громадянином України та уродженцем Азербайджану. Образи ж на адресу працівників міграційної служби він пояснив тим, що "діяв нерозважливо".

Дивіться відео з вибаченнями чоловіка, який нагрубив перехожим та працівникам ДМС: