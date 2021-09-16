Є**в у рот всю міграційну службу: київський підприємець розповів про ставлення до влади України
Джерело:"Київ оперативний"
Уродженець іншої країни з українським паспортом продемонстрував жахливу неповагу до суспільства та державних органів влади України. Інцидент стався 16 вересня на Теремках у Києві.
Жителі Києва побачили, як іноземці облаштували склад у вантажівці на приватній території. На всі зауваження чоловіки реагували досить агресивно. Особливо виділявся один з порушників, який, як виявилося, має український паспорт.
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За словами жителів Теремків, "підприємці" не мають жодних дозволів на торгівлю.
Поліцейські не реагують на скарги
- Як зазначили очевидці, "бізнесмени" настільки знахабніли, що поставили свою вантажівку на приватну територію. Прибирати "пересувний склад" вони відмовилися.
- Обурені цим дійством люди зверталися до дільничого та до місцевого райвідділу, однак поліцейські на порушення жодним чином не відреагували.
- Через це активісти прийшли до "підприємців", аби змусити їх хоча б прибрати вантажівку. Втім, ті влаштували чималий скандал.
Один з чоловіків почав нецензурно лаятися відносно Державної міграційної служби, яка надала іноземцям дозвіл на проживання та паспорти.
Є*ав я всю міграційну службу! Всю! Своїм х*єм клав на всю міграційну службу!
– прокричав один з порушників.
Дивіться відео зі стихійним торговцем на Теремках у Києві (обережно, багато нецензурних слів 18+):
Вже за кілька годин після цього інциденту у мережі з'явилося відео з вибаченнями чоловіка. Він зазначив, що є громадянином України та уродженцем Азербайджану. Образи ж на адресу працівників міграційної служби він пояснив тим, що "діяв нерозважливо".
Дивіться відео з вибаченнями чоловіка, який нагрубив перехожим та працівникам ДМС: