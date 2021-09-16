Чоловік їхав зустрічною смугою 15 вересня. У мережі опублікували відео моменту.

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Нікуди не поспішав

На записі видно, як чоловік спокійно їде на бульварі Шевченка зустрічною смугою. Він катався на електросамокаті оператора Bolt. Чоловік не оглядається і не стежить за автівками, які їдуть поруч.

У мережі кажуть, що поблизу відпочинкова алея, де можна було б покататися. Проте, ймовірно, чоловік не звернув на це увагу і захотів екстриму.

Користувачі пишуть, що чоловік, певно, з Британії. Адже там всюди лівосторонній рух.

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Після таких випадків люди починають хвилюватися за життя своє та жителів міста. Вони пропонують доповнити ПДР щодо використання самокатів.