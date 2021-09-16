Мужчина ехал по встречной полосе 15 сентября. В сети опубликовали видео момента.

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Никуда не спешил

На записи видно, как мужчина спокойно едет на бульваре Шевченко по встречной полосе. Он катался на электросамокате оператора Bolt. Мужчина не оглядывается и не следит за автомобилями, которые едут рядом.

В сети говорят, что вблизи есть аллея, где можно было бы покататься. Однако, вероятно, мужчина не обратил на это внимание и захотел экстрима.

Пользователи пишут, что мужчина, вероятно, из Британии. Ведь там везде левостороннее движение.

Как мужчина ехал по встречной на электросамокате: видео "Киев Медиа"

После таких случаев люди начинают волноваться за свою жизнь и жителей города. Они предлагают дополнить ПДД относительно использования самокатов.