"У єднанні сила": українські бізнесмени зібрали 18 мільйонів на відновлення костелу Миколая

Представники українського бізнесу зібрали вже 18 мільйонів гривень на відновлення костелу Святого Миколаєва в Києві. Пожежа, яка спалахнула 3 вересня, знищила унікальний орган і пошкодила внутрішнє оздоблення.

До збору грошей за день долучилися майже 20 компаній. Про це повідомив співзасновник й співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін.

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Бізнесмени зібрали вже 18 мільйонів на відновлення костелу Святого Миколая

На відновлювальні роботи в костелі Святого Миколая першими мільйон гривень виділила Rozetka. За добу ще низка компаній з різних галузей виділили таку ж суму на ремонт.

Чечоткін опублікував у себе на фейсбуці перелік тих, хто приєднався до збору грошей:

Monobank;

SD Capital;

"Альфа-Банк";

Ajax Systems;

SAGA Development;

"Нова пошта";

Dragon Capital;

Taryan Group;

"Райффайзен Банк";

ПУМБ;

"Приватбанк;

ENSO;

Група компаній "Австострада";

"Епіцентр";

UPD;

Blackshield Capital.

"Це ті компанії, чиї пости і коментарі я бачив, і кому встигав відповідати", – написав Чечоткін. Бізнесмен переконаний, що ще чимало брендів долучаться до фінансування наслідків пожежі в костелі.

Співзасновник Rozetka зауважив, що гроші збирають і десятки середніх та малих бізнесів. До того ж пожертви роблять і звичайні громадяни.

Пожежа в костелі Святого Миколая: головне

Вночі 3 вересня сталася пожежа у задній частині костелу Святого Миколая в Києві.

Вогонь повністю знищив унікальний орган та пошкодив внутрішнє оздоблення історичної будівлі. Електромеханічний інструмент зібрали у Чехословаччині у 1980 році спеціально для українського костелу.

У міністерстві внутрішніх справ та міністерстві культури пообіцяли повністю відновити пошкоджену споруду.

Текст публікації Владислав Чечоткіна

18 мільйонів гривень зібрав український бізнес за 1 день на відновлення костелу Святого Миколая. Те, що відбувалося останні 24 години, інакше як єднанням не назвеш. До 1 мільйону гривень, який на відновлювальні роботи в костелі виділить Rozetka, приєднуються інші бізнеси.

Це ті компанії, чиї пости і коментарі я бачив, і кому встигав відповідати. Якщо когось упустив, пишіть!

У будь-якому випадку, я впевнений, що цей список за наступні дні поповниться новими і новими брендами та іменами.

Міністр культури Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт і я знаю, що десятки середніх і малих бізнесів та ще більше простих людей теж зробили пожертви. Для багатьох з них це можуть бути дуже істотні, чутливі суми грошей, тому таке пожертвування вдвічі цінне. Якщо серед них є і ваша компанія – напишіть в коментарях і я обов'язково позначу в пості! Один за іншим приєднуються й приватні меценати.

Вірю, що костел, перлина Києва, буде врятований нашими спільними зусиллями. Вірю, як ніколи, в український бізнес. І пишаюся бути частиною українського суспільства!