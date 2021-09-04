Також компанія пообіцяла, що готова допомогти із відновленням наслідків пожежі. Про це UDP повідомила на сторінці в фейсбук.
До теми Унікальний орган згорів ущент, – єпископ про пожежу в костелі святого Миколая
Компанія UDP допоможе в реставрації костелу в Києві
Компанія UDP написала, що приєднується до благодійної ініціативи й підтримує акцію Rozetka, Monobank та інших представників українського бізнесу.
UDP під управлінням інвест компанїї Quarter Partners Андрія Іванова також виділить 1 мільйон гривень на відновлення костелу. Окрім виділених коштів, UDP готова допомогти із ліквідацією наслідків пожежі,
– написали UDP.
До речі, про готовність надати допомогу 4 вересня повідомили компанії Rozetka і Monobank. Вони вирішили виділити по 1 мільйону гривень на реставрацію будівлі.
Пожежа в костелі святого Миколая в Києві: коротко
- Ввечері 3 вересня у Києві у костелі святого Миколая, що на вулиці Великій Васильківській, між першим і другим поверхами костелу спалахнула пожежа. Вогонь швидко розповсюдився на покрівлю будівлі.
- О 22:40 вогонь у римсько-католицькому костелі локалізували, а о 23:26 пожежу повністю ліквідували.
- Внаслідок пожежі згорів духовий орган, впала люстра та пошкоджене внутрішнє оздоблення костелу.
- До речі, унікальний орган виготовили у 1980 році майстри фірми Rieger-Kloss. Він був сконструйований спеціально для зали костелу, з урахуванням інтер'єру та акустики.