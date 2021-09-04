Також компанія пообіцяла, що готова допомогти із відновленням наслідків пожежі. Про це UDP повідомила на сторінці в фейсбук.

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Компанія UDP допоможе в реставрації костелу в Києві

Компанія UDP написала, що приєднується до благодійної ініціативи й підтримує акцію Rozetka, Monobank та інших представників українського бізнесу.

UDP під управлінням інвест компанїї Quarter Partners Андрія Іванова також виділить 1 мільйон гривень на відновлення костелу. Окрім виділених коштів, UDP готова допомогти із ліквідацією наслідків пожежі,

– написали UDP.

До речі, про готовність надати допомогу 4 вересня повідомили компанії Rozetka і Monobank. Вони вирішили виділити по 1 мільйону гривень на реставрацію будівлі.

Зверніть увагу! Точну причину пожежі встановить слідство. Натомість Мінкульті почали детальну оцінку ушкоджень костелу, аби скласти перелік термінових протиаварійних та реставраційних робіт.

Пожежа в костелі святого Миколая в Києві: коротко