Также компания пообещала, что готова помочь с восстановлением последствий пожара. Об этом UDP сообщила на странице в фейсбук.

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Компания UDP поможет в реставрации костела в Киеве

Компания UDP написала, что присоединяется к благотворительной инициативе и поддерживает акцию Rozetka, Monobank и других представителей украинского бизнеса.

UDP под управлением инвесткомпании Quarter Partners Андрея Иванова также выделит 1 миллион гривен на восстановление костела. Кроме выделенных средств, UDP готова помочь с ликвидацией последствий пожара,

– написали UDP.

Кстати, о готовности оказать помощь 4 сентября сообщили компании Rozetka и Monobank. Они решили выделить по 1 миллиону гривен на реставрацию здания.

Обратите внимание! Точную причину пожара установит следствие. Зато в Минкульте начали детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Пожар в костеле святого Николая в Киеве: коротко