Ймовірно, для російських літаків: з київського заводу "Радар" вкрали радіоелектронне обладнання

Нахабна крадіжка обладнання військового призначення сталася у ніч з 8 на 9 лютого в одному з цехів заводу "Радар". Невідомі зловмисники вкрали деталі, які можуть бути використані для російських літаків сімейства "Су".

Про крадіжку з підприємства повідомили у фейсбуці Укроборонпрому. За словами представників концерну, посадовці намагаються сприяти правоохоронцям у розкритті злочину.

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Крім того, в Укроборонпромі натякнули, що, ймовірно, обладнання вкрали для російських літаків, оскільки саме в них на озброєнні є найбільша кількість літаків "Су".

Крадіжку ретельно планували

У державній корпорації наголосили, що злочин стався у ніч з 8 на 9 лютого в одному з цехів "Київського заводу "РАДАР".

Невідомі викрали окремі блоки радіоелектронного обладнання. Скільки саме деталей поцупили злочинці – невідомо. Наразі посадовці встановлюють суму збитків.

Крадіжку зловмисники здійснили, попри посилені підприємством заходи з технічної захищеності.

За фактом викрадення військового обладнання правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування проводять під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора.



Державний концерн Укроборонпром та завод "Радар" надають всебічне сприяння правоохоронним органам у розслідуванні цього кримінального правопорушення та інших фактів незаконного проникнення на територію підприємства, що мали місце раніше,

– зазначили в Укроборонпромі.

Які саме проникнення на територію заводу відбувалися раніше, у концерні не повідомили.