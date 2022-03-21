За 25 днів війни у Києві народилися понад 800 діток: більше – хлопчиків

Поки триває цинічна війна, яку розв'язала Росія, в Україні народжуються дітки. У столиці з'явилися сотні нових життів.

У пологових будинках за 25 днів війни народилися понад 800 дітей. Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голова Київської міської ради Микола Поворозник.

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Діткам – здоров'я і мирного неба

За його словами, у Києві на світ з'явилися 807 діток:

427 хлопчиків;

380 дівчаток.

Їм та їхнім батькам здоров'я та мирного неба над головою,

– наголосив Поворозник.

Яка загалом ситуація в Києві

Місто, як зауважив заступник глави КМДА, починає жити після завершення комендантської години: працюють аптеки, запустили мініярмарки, де можна придбати все необхідне.

Також працюють 2 мости для сполучення лівого та правого берегів. Сьогодні, 21 березня, Укрзалізниця запустила човниковий поїзд, який їздитиме від Дарниці до Святошина.

"Це – альтернатива для червоної гілки метрополітену, яка наразі працює в обмеженому режимі", – пояснив Поворозник.

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