За 25 днів війни у Києві народилися понад 800 діток: більше – хлопчиків
Поки триває цинічна війна, яку розв'язала Росія, в Україні народжуються дітки. У столиці з'явилися сотні нових життів.
У пологових будинках за 25 днів війни народилися понад 800 дітей. Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голова Київської міської ради Микола Поворозник.
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Діткам – здоров'я і мирного неба
За його словами, у Києві на світ з'явилися 807 діток:
- 427 хлопчиків;
- 380 дівчаток.
Їм та їхнім батькам здоров'я та мирного неба над головою,
– наголосив Поворозник.
Яка загалом ситуація в Києві
Місто, як зауважив заступник глави КМДА, починає жити після завершення комендантської години: працюють аптеки, запустили мініярмарки, де можна придбати все необхідне.
Також працюють 2 мости для сполучення лівого та правого берегів. Сьогодні, 21 березня, Укрзалізниця запустила човниковий поїзд, який їздитиме від Дарниці до Святошина.
"Це – альтернатива для червоної гілки метрополітену, яка наразі працює в обмеженому режимі", – пояснив Поворозник.
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