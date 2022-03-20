За його словами, є тимчасові сценарії для людей в офлайні, які, на жаль, не пов'язані з Дією.

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"Нагадаю, що Дія не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені. І тим паче є багато ситуацій, коли зараз діти народжуються в бомбосховищах і там немає всього, немає відповідності тому процесу, який би передбачав використання єМалятка", – зазначив Мстислав Банік.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри додав, що зараз вони працюють над рішенням, щоб послуга стала більш доступна.

Як зареєструвати дитину

Мстислав Банік повідомив, що наразі народження малюка можна зареєструвати офлайн та пояснив як це зробити.

"Відділи державної реєстрації актів цивільного стану працюють у штатному режимі. Окрім міст та районів, де ведуться активні бойові дії, дитину можна зареєструвати в будь-якому відділі, який працює. Незалежно від місця народження дитини та проживання батьків. Просто необхідно показати паперове медичне свідоцтво про народження за форми №103/о", – пояснив Банік.

Інтерв'ю з Мстиславом Баніком у відеоформаті