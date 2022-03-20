Після обстрілу окупантами приміщення школи залишилося без світла та води. Вихованці та співробітники довгий час залишалися у підвалі приміщення.

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Частину дітей далося евакуювати відразу, утім, більшість учнів переїхали у безпечне місце лише нещодавно.

Наразі близько чотирьох десятків дітей, а також педагогів, які переховувалися в підвалі харківської школи від вибухів ворожих снарядів нарешті евакуювали до Польщі, де вони продовжать навчання.

Нагадаємо, що 2 березня снаряд окупантів потрапив у школу імені Короленка, де навчалися діти з порушеннями зору. Внаслідок обстрілу було поранено директора.

Учні зі спеціалізованої школи Харкова виконали гімн України: