На відео помітно, що у школі вибиті вікна та двері.

До теми Російські окупанти б'ють харків'ян на пероні вокзалу: відео нажаханих пасажирів

Зараз місто шукає волонтерів, які допоможуть поремонтувати заклад. Також на ніч людей необхідно перевезти у безпечне місце.



Додамо, що ще вночі окупанти почали бомбардувати інфраструктуру Харкова – постраждали училище, шпиталь, школи та будинки.



Вранці 2 березня ракетні удари по центру Харкова відновилися на вулиці Мироносицькій. В результаті спалахнули будівлі обласного управління СБУ та Нацполіції, через дорогу – корпус соціологічного факультету ХНУ ім. Каразіна. З-під завалів дістали та врятували десять людей.

За попередньою інформацією, четверо людей загинули, дев'ять – отримали травми. А вдень окупанти запустили снаряд у Палац праці на площі Конституції і спробували потрапити до телевежі, але вона встояла.​

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