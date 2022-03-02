Так, сьогодні загарбники атакували українців, які намагалися виїхати із Харкова. Відеодоказ опублікували пасажири, які вже ввійшли до вагона.

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На кадрах видно переляканих пасажирів, які намагаються втекти із міста, яке вже кілька днів потерпає від цілодобових обстрілів ворожої армії. У деяких районах досі тривають серйозні пожежі. Подвір'я будинків усипані уламками після обстрілів.

Російські окупанти б'ють пасажирів поблизу харківського вокзалу



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