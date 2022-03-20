Відповідна програма допомоги дозволяє українським прохачам притулку перебувати у Канаді до трьох років.

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Як сказав прем'єр Канади Джастін Трюдо, канадський уряд робить все можливе, щоб українці та їхні сім'ї могли приїхати якомога швидше та безпечно.

З моменту запуску (спеціальної програми допомоги біженцям – 24 канал) на відповідний веб-сайт зайшли понад 54 тисячі користувачів, зареєстровано 9 тисяч заявок,

– розповіли у пресслужбі Трюдо.

Що відомо про програму

Програмою передбачено, що українські біженці та їхні найближчі родичі будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові мешканці до трьох років. Для цього потрібно подати онлайн-заявку на отримання канадської гостьової візи та надати свої біометричні дані (відбитки пальців та фотографію).

Щоб отримати можливість працювати в Канаді, українцям рекомендується одразу подавати заяву на отримання відкритого дозволу на роботу терміном на 3 роки одночасно з поданням заяви на отримання візи.

Учні початкової та старшої школи можуть зареєструватися та почати відвідувати школу, щойно вони прибудуть до Канади. Крім того, будь-хто, хто хоче навчатися у вищому навчальному закладі, може подати заяву на отримання дозволу на навчання після перебування в Канаді.

Зверніть увагу! У Канаді від 17 березня почала діяти спрощена програма тимчасового перебування в країні для українців, які змушені виїхати через повномасштабне вторгнення Росії. За допомогою програми під назвою CUAET українці зможуть не просто перебувати в Канаді до 3 років, а й отримати офіційну роботу.

Загалом Оттава виділила 91,2 млн доларів США на імміграційну допомогу біженцям з України.