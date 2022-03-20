После обстрела оккупантами помещение школы осталось без света и воды. Воспитанники и сотрудники долгое время оставались в подвале помещения.

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Часть детей далось эвакуировать сразу, впрочем, большинство учеников переехали в безопасное место только недавно.

Сейчас около четырех десятков детей, а также педагогов, которые скрывались в подвале харьковской школы от взрывов вражеских снарядов наконец эвакуировали в Польшу, где они продолжат обучение.

Напомним, что 2 марта снаряд оккупантов попал в школу имени Короленко, где учились дети с нарушениями зрения. В результате обстрела был ранен директор.

Ученики из специализированной школы Харькова исполнили гимн Украины: