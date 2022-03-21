В роддомах за 25 дней войны родились более 800 детей. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Киевского городского совета Николай Поворозник.
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Детям – здоровья и мирного неба
По его словам, в Киеве на свет появились 807 детей:
- 427 мальчиков;
- 380 девочек.
Им и их родителям здоровья и мирного неба над головой,
– подчеркнул Поворозник.
Какая ситуация в Киеве в целом
Город, как заметил заместитель главы КГГА, начинает жить после завершения комендантского часа: работают аптеки, запустили мини-ярмарки, где можно приобрести все необходимое.
Также работают 2 моста для сообщения левого и правого берегов. Сегодня, 21 марта, Укрзализныця запустила челночный поезд, который будет ездить от Дарницы в Святошин.
"Это – альтернатива красной ветки метрополитена, которая сейчас работает в ограниченном режиме", – пояснил Поворозник.
В КГГА рассказали о ситуации в Киеве: смотрите видео