В роддомах за 25 дней войны родились более 800 детей. Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель главы Киевского городского совета Николай Поворозник.

Важно Как украинцам регистрировать сейчас ребенка, если єМалятко не работает

Детям – здоровья и мирного неба

По его словам, в Киеве на свет появились 807 детей:

427 мальчиков;

380 девочек.

Им и их родителям здоровья и мирного неба над головой,

– подчеркнул Поворозник.

Какая ситуация в Киеве в целом

Город, как заметил заместитель главы КГГА, начинает жить после завершения комендантского часа: работают аптеки, запустили мини-ярмарки, где можно приобрести все необходимое.

Также работают 2 моста для сообщения левого и правого берегов. Сегодня, 21 марта, Укрзализныця запустила челночный поезд, который будет ездить от Дарницы в Святошин .

"Это – альтернатива красной ветки метрополитена, которая сейчас работает в ограниченном режиме", – пояснил Поворозник.