За борги: у Київводоканалі готуються відключати людей від каналізації
Джерело:Київводоканал
У водоканалі Києва готуються до вкрай жорсткого способу боротьби зі злісними боржниками. Пов'язано це з тим, що з 20 серпня в Україні почав діяти закон, який знімає мораторій на відключення споживачів комунальних послуг.
У зв'язку з цим комунальники збираються вдаватись до крайніх заходів. Робити це вони будуть після спроб налагодити діалог з боржниками.
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Відключенню від каналізації передуватимуть офіційні попередження.
Варто погасити заборгованість або реструктуризувати її
- Як зазначили у Київводоканалі, деякі мешканці столиці систематично не сплачують за послуги та ігнорують всі спроби комунальників піти на діалог.
- Саме до злісних неплатників можуть застосувати крайню міру покарання.
- Щоб не опинитися без доступу до каналізації, представники водоканалу рекомендують киянам з боргами терміново сплатити за послуги або звернутися до центрів обслуговування споживачів за телефонами: 277-20-54, (067)443-70-89 Viber.
- Також жителі столиці можуть написати на електронні: ikrapyvianska@vodokanal.kiev.ua або ikrapyvianska93@gmail.com.
Ми завжди відкриті до співпраці зі споживачами, навіть тими, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг. Але у випадках, коли споживачі не йдуть на діалог, ми будемо вимушені припинити постачання послуги. Відключенню від каналізації завжди передують офіційні попередження, де боржникові пропонують врегулювати ситуацію,
– підкреслили на підприємстві.