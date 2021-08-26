За борги: у Київводоканалі готуються відключати людей від каналізації

У водоканалі Києва готуються до вкрай жорсткого способу боротьби зі злісними боржниками. Пов'язано це з тим, що з 20 серпня в Україні почав діяти закон, який знімає мораторій на відключення споживачів комунальних послуг.

У зв'язку з цим комунальники збираються вдаватись до крайніх заходів. Робити це вони будуть після спроб налагодити діалог з боржниками.

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Відключенню від каналізації передуватимуть офіційні попередження.

Варто погасити заборгованість або реструктуризувати її

Як зазначили у Київводоканалі, деякі мешканці столиці систематично не сплачують за послуги та ігнорують всі спроби комунальників піти на діалог.

Саме до злісних неплатників можуть застосувати крайню міру покарання.

Щоб не опинитися без доступу до каналізації, представники водоканалу рекомендують киянам з боргами терміново сплатити за послуги або звернутися до центрів обслуговування споживачів за телефонами: 277-20-54, (067)443-70-89 Viber.

Також жителі столиці можуть написати на електронні: ikrapyvianska@vodokanal.kiev.ua або ikrapyvianska93@gmail.com.



Ми завжди відкриті до співпраці зі споживачами, навіть тими, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг. Але у випадках, коли споживачі не йдуть на діалог, ми будемо вимушені припинити постачання послуги. Відключенню від каналізації завжди передують офіційні попередження, де боржникові пропонують врегулювати ситуацію,

– підкреслили на підприємстві.