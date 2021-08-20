За крок до переходу: у Києві батьки з дитиною намагалися перебігти 8 смуг дороги: шокуюче відео

Нахабне порушення правил дорожнього руху ледве не закінчилося трагедією з загиблими. На Хрещатику у Києві молоді чоловік та жінка з дитиною на руках вирішили бігти через 8 смуг зі жвавим рухом.

Водію машини, яка ледве не збила пішоходів, дивом вдалося вчасно загальмувати. Лише дивом інцидент не закінчився ДТП.

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Уникнути збиття сім'ї вдалося лише через те, що водій не перевищував швидкість та встиг зреагувати на несподівану появу людей.

Фактично кидалися під колеса

Інцидент стався 20 серпня на Хрещатику в самісіньку годину пік, коли рух центральною вулицею столиці був дуже жвавим.

Чоловік з дитячим візком та жінка з дитиною на руках вирішили перебігти дорогу, не зважаючи на те, що у 100 метрах від них є регульований пішохідний перехід.

Коли пара з дитиною майже встигла перебігти більшу частину дороги, їх ледве не збили. Водій легковика у другій смузі побачив пішоходів в останню мить, оскільки ті виринули з-за іншої автівки.

Запис з відеореєстратора автівки, під колеса якої ледве не кинулися люди, опублікували в соцмережах. У коментарі до допису майже всі зазначили, що вчинок дорослих був геть безглуздим.

Дивіться відео, як батьки з дитиною перебігають дорогу Хрещатиком: