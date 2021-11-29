За смерть та муки тварин: власниці псевдопритулку під Києвом загрожує до 3 років тюрми

​​Поліцейські Київської області розслідують справу щодо жорстокого поводження з тваринами з боку власниці "притулку" "Лора" у селі Кухарі Вишгородського району. У закладі перебували 100 собак, одна з яких померла.

Як зазначили правоохоронці, про порушення закону повідомили волонтери та зоозахисники. Небайдужі громадяни написали колективну заяву до прокуратури, в якій вказали про виявлений факт жорстокого поводження з тваринами у "притулку".

Дивіться також Зоозахисники врятували понад 100 собак, яких морили голодом у псевдопритулку під Києвом

Реагуючи на інцидент, правоохоронці отримали відповідну ухвалу суду, після чого відправилися до "Лори".

Собак морили голодом

Власниця закладу, до якого прибули поліцейські, ветеринари та зоозахисники, не бажала пропускати правоохоронців всередину.

Слідчим довелося потрапляти до "притулку" силою.

Під час огляду території "Лори" знайшли 99 собак та тіло ще однієї мертвої тварини.

Всі чотирилапі перебували у жахливому стані. Понад 70 тварин, за даними спеціалістів, потребували термінового лікування.

Волонтери займаються організацією переміщення тварин до справжнього притулку. Крім того, собакам надають всю можливу допомогу для врятування їх життя.

За фактом вчинення злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Чи затримали власницю "Лори", яка збирала кошти на утримання собак, наразі невідомо. Якщо суд визнає жінку ванною, їй загрожує від 2 до 3 років ув'язнення.

Розслідування злочину триває.