Заблукав та вирішив здатися: у зоні відчуження спіймали білоруського сталкера

Туриста-невдаху затримали поліцейські та бійці нацгвардії 2 грудня на території Чорнобильської зони. 28-річний білорус сам подзвонив до правоохоронців та повідомив про те, що незаконно потрапив у зону відчуження.

Чоловік розповів, що заблукав та не може подужати екстремальну подорож. Перебував іноземний зловмисник біля загоризонтної радіолокаційної станції "Дуга".

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На допомогу сталкеру одразу вирушили правоохоронці, які й затримали порушника.

Оштрафують на кілька сотень гривень

Поліцейські з'ясували, що громадянин Білорусі прибув до України законно та офіційно через пункт пропуску на Чернігівщині.

Втім, потрапивши на нашу територію, іноземець вирішив зайнятися незвичайним туризмом та 1 грудня проник до зони відчуження.

Однак завершити свою "екскурсію" самостійно білорус не зміг. Через день він заблукав та вирішив здатися правоохоронцям, аби вони його врятували.

Щодо порушника склали адмінпротокол про порушення вимог режиму радіаційної безпеки у зоні відчуження. Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 340 до 510 гривень штрафу.

У поліції також нагадали, що Чорнобильська зона є контрольованою територією, де заборонений нелегальний туризм.