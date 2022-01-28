Забрали 10 мільйонів: у центрі Києва зі стріляниною пограбували чоловіка
Джерело:"Київ оперативний"
Зухвале пограбування сталося у дворі одного з багатоквартирних будинків у центры Києва ввечері 28 січня. Чоловік заїхав у двір на своєму легковику, коли по ньому відкрили вогонь з вогнепальної зброї.
Зловмисники поранили власника автівки та забрали у нього близько 10 мільйонів гривень. Після цього нападники втекли.
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На місці події працювали медики швидкої, слідчі, патрульні та криміналісти.
Могли діяти по наведенню
Поліцейські намагаються встановити всі обставини злочину / Фото "Вартові.Еспресо"
- Пограбування сталося у Голосіївському районі столиці на Паньківській вулиці ввечері 27 січня.
- Невідомі обстріляли Skoda потерпілого. Кілька куль потрапили у чоловіка.
- Після цього зловмисники підбігли до потерпілого та забрали у нього майже 10 мільйонів гривень.
- Здійснивши злочин, нападники втекли на легковому Audi сірого кольору.
- Скоріш за все, нападники були проінформовані про те, що у цей вечір потерпілий їздитиме з великою сумою.
Зловмисники поїхали на сірому Audi / Фото "Вартові. Еспресо"
Поліцейські опитали свідків та передали орієнтування на "німця" всім патрулям. Втім, судячи з усього, жодного ефекту заходи не принесли.
Відомо, що потерпілий вижив. Йому надали допомогу медики, після чого госпіталізували до лікарні.
За фактом пограбування правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Дивіться відео з місця зухвалого пограбування киянина:
Ще одна стрілянина у центрі Києва
25 січня серйозний інцидент зі стріляниною з гвинтівки стався на Володимирській вулиці. Представники організації "Український стяг" проводили акцію протесту в обмінному пункті неподалік від будівлі СБУ, коли на місце події приїхали охоронці. Один з інкасаторів подумав, що йдеться про пограбування, тому здійснив постріл у повітря.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо хуліганства. Винуватцю події може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі.