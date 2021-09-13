Забрав дитину та зник на авто: на Київщині розшукують хлопчика, якого переховує батько

У селі Богданівка на Київщині зник маленький хлопчик. Його забрав батько та відвіз на авто Subaru Forester у невідомому напрямку. Відомо, що чоловік вже змінив автомобіль.

Батько жив окремо від сім'ї та мав право навідувати сина за присутності матері. Про зникнення хлопчика повідомили в поліцію 12 вересня.

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Забрав дитину на авто і зник

Того дня батько мав дозвіл бути з сином, якщо за цим наглядатиме його колишня дружина. Проте він знехтував цим правом і викрав хлопчика на авто.



Батько викрав дитину на авто / Фото поліції Київщини

У поліцію про зникнення дитини повідомила матір. На пошуки хлопчика вирушило кілька груп правоохоронців.

Авто чоловіка Subaru Forester знайшли в полі за кілька кілометрів від села. Відомо, що він пересів на інше.



У Броварському районі шукають хлопчика / Фото поліції Київщини

За оновленою інформацією, дитина перебуває з батьком. Життю хлопчика нічого не загрожує. Чоловік згодом має прийти в поліцію та органи опіки і пояснити свої дії.