Загадкова смерть: у Києві знайшли тіло 60-річного дипломата

На столичних Осокорках 16 жовтня знайшли тіло 60-річного чоловіка, який працював дипломатом. За попередньою версією, смерть настала внаслідок нещасного випадку.

Про це повідомив начальник Дарницького управління поліції Олександр П'ятниківський. За його словами, правоохоронці, які прибули на місце події, опитали сусідів і хатню робітницю.

Читайте також Тіло знайшли у вигрібній ямі: на Харківщині розслідують загадкову смерть фельдшерки

З'ясовано, що 60-річний чоловік впав зі сходів у власному будинку, де проживав один. Потім підвівся та попрямував до кімнати на другому поверсі, де вже без ознак життя його виявила хатня робітниця,

– сказав поліцейський.

"Згідно висновком судово-медичного експерта, смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми", – додав Олександр П'ятниківський.

ЗМІ не виключають убивства

ТСН пише, що мережею ширилися чутки про можливу насильницьку смерть чоловіка.

Водночас вказується, що ні у поліції, ні у МЗС інформацію про вбивство не коментують.

До слова, також правоохоронці та дипломати відмовляються називати ім'я померлого.

Слідчим розпочато кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство із приміткою "нещасний випадок". Наразі триває досудове розслідування.