Об этом сообщил начальник Дарницкого управления полиции Александр Пятниковский. По его словам, правоохранители, прибывшие на место происшествия, опросили соседей и домработницу.

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Выяснено, что 60-летний мужчина упал с лестницы в собственном доме, где проживал один. Потом встал и направился в комнату на втором этаже, где уже без признаков жизни его обнаружила домработница,

– сказал полицейский.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", – добавил Александр Пятниковский.

Обратите внимание! Следователем начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай". Сейчас продолжается досудебное расследование.

СМИ не исключают убийство